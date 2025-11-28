Haberler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Yolsuzluk Skandalı Sonrası Baş Danışmanını Kaybetti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Yolsuzluk Skandalı Sonrası Baş Danışmanını Kaybetti
Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın yolsuzlukla mücadele kapsamında istifasını açıkladı. Yermak, ülkedeki artan baskılar ve yolsuzluk skandalları nedeniyle istifa ederken, Zelenskiy, bu durumun Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın yolsuzlukla mücadele kapsamında evine yapılan baskınının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Geniş bir siyasi nüfuza sahip olan Yermak, Rusya ile savaş boyunca Zelenskiy'nin en yakın danışmanı oldu.

Yermak herhangi bir suçla doğrudan itham edilmiyor, ancak ülkedeki bir skandal nedeniyle giderek artan bir baskı altındaydı.

Zelenskiy kısa bir süre önce Yermak'ı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik barış planının başmüzakerecisi olarak atadı.

Zelenskiy, başkanlık ofisinin önünde ulusa seslendiği sert konuşmasında birlik çağrısında bulunarak uyarıda bulundu: "Her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız: Kendimizi, Ukrayna'yı, geleceğimizi."

Haftalardır Ukrayna'yı sarsan yolsuzluk skandalı Zelenskiy'nin konumunu zayıflatırken, ülkenin ABD ile müzakere pozisyonunu da hassas bir dönemde tehlikeye attı.

Avrupalı müttefiklerinin desteğini alan Ukrayna, ABD öncülüğünde hazırlanan ve başlangıçta Rusya'ya avantaj sağladığı düşünülen barış planı taslağının şartlarını değiştirmeye çalıştı.

28 Kasım Cuma günü erken saatlerde Ukrayna'nın iki yolsuzlukla mücadele kurumu Yermak'ın Kiev'deki resmi konutların olduğu bölgedeki dairesine baskın düzenledi.

Yermak sosyal medyadan yetkililerle işbirliği yaptığı mesajını verdi.

Zelenskiy Kiev'de yaptığı konuşmasında " Ukrayna'nın müzakere sürecindeki pozisyonunun her zaman olması gerektiği gibi savunulduğu için Andriy'ye minnettarım: Bu vatanseverlikti" dedi.

Zelenskiy, Yermak'ın yerine kimin başdanışman olacağı konusunda 29 Kasım'da istişarelere başlayacağını söyledi:

"Tüm dikkatler savaşta diplomasiye ve savunmaya odaklandığında, içte güce ihtiyaç duyulur."

"Rusya Ukrayna'nın hata yapmasını istiyor - bizim tarafımızdan herhangi bir hata olmayacak. Çalışmalarımız devam ediyor, mücadelemiz sürüyor. Geri çekilmeye, [kendi aramızda] mücadeleye hakkımız yok."

Yermak'ın Ukrayna'nın lider kadrosundan ayrılması Zelenskiy için büyük bir darbe olurken, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'un Trump'ın barış planı taslağının bir parçası olarak bu hafta sonunda Kiev'e gitmesi bekleniyor.

ABD'li yetkililer önümüzdeki hafta Moskova'ya gidiyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yaptığı açıklamada Macaristan'ın başkent Budapeşte'de bir Trump-Putin zirvesine ev sahipliği yapma teklifini desteklediğini söyledi.

Putin savaşın sona erdirilmesi için Rusya'nın toprak taleplerini dillendirmeye devam etti.

27 Kasım'da ancak Ukrayna birlikleri Moskova'nın hak iddia ettiği topraklardan çekilirse silah bırakacaklarını açıkladı.

Putin, "Eğer geri çekilmezlerse, bunu silah zoruyla başaracağız" dedi.

Evine yapılan baskından saatler önce Yermak, Şubat 2022'de Ukrayna'ya geniş çaplı bir işgal başlatan Rusya'ya toprak tavizi vermemek için çabalarını sürdürüyordu.

İnternet sitesi Atlantic'e yaptığı açıklamada, "Zelenskiy başkan olduğu sürece kimse bizden toprak vermemizi beklemesin" dedi.

54 yaşındaki Yermak, mülakatı sırasında görevi bırakması için "büyük" bir baskı altında olduğunu kabul ederek, "Dava oldukça ses getirdi ve siyasi etki olmaksızın tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Yolsuzluk skandalı hakkında ne biliniyor?

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele bürosu Nabu ve yolsuzlukla mücadele savcılığı (Sap) Yarmak'ın dairesini neden aradıklarına ilişkin açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde müfettişler birçok üst düzey ismi, enerji sektöründe 100 milyon dolarlık zimmete para geçirme skandalı iddiasıyla ilişkilendirdi.

Komisyon almak ve devlet nükleer enerji şirketi Enerhoatom da dahil olmak üzere devlete ait şirketleri etkilemek için oluşturulmuş kapsamlı bir planı ortaya çıkardıklarını söylediler.

Avrupa Birliği'ne katılmaya aday olan Ukrayna'da bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda "yolsuzlukla mücadeleye bağlılık" konusunda şüpheler gündeme gelmişti.

Bu yılın başlarında Zelenskiy iki yolsuzlukla mücadele kurumunun yetkilerini kısıtlamaya çalıştı ancak Kiev'in Batılı müttefiklerinden gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Enerji Bakanı Svitlana Grynchuk ve Adalet Bakanı Herman Halushchenko görevden alındı.

Ukrayna'nın enerji kaynaklarının korunması için hayati önem taşıyan kilit altyapı projelerinden para aktarıldığı iddiaları nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken yolsuzluk skandalında çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

BBC
Haberler.com
