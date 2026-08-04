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Zelenski ile Hollanda Başbakanı Jetten: Hava savunması ve kış hazırlığı ele alındı

Zelenski ile Hollanda Başbakanı Jetten: Hava savunması ve kış hazırlığı ele alındı
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile yaptığı görüşmede Rusya'nın son saldırılarını, hava savunma ihtiyaçlarını ve kışa hazırlık sürecinde Hollanda'nın desteğini ele aldı. Zelenski ayrıca Ukrayna'nın AB entegrasyonu ve Washington'daki diplomatik toplantıları da görüştüklerini belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın son saldırılarını ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi. Zelenski, Hollanda'nın Ukrayna'ya mevcut dönemde ve kışa hazırlık sürecinde nasıl destek sağlayabileceğinin de görüşüldüğünü belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştüğünü bildirdi. Zelenski, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya gösterdiği ilgi ve yardım etmeye hazır olması için ona minnettarım. Rob'a son Rus saldırılarını, şehirlerimize ve topluluklarımıza yönelik saldırıları anlattım ve şefkat ve destek sözleri için ona teşekkür ettim. Neredeyse her gün Ruslar halkımıza saldırıyor, hayatları yok etme çabalarında balistik füzeleri esirgemiyorlar. Hava savunma füzeleri bizim en büyük önceliğimiz. Hollanda'nın savunmamıza şimdi ve kışa hazırlanırken nasıl destek olabileceğini konuştuk. Çözümler bulmak için çalışmaya istekli olmalarını büyük takdirle karşılıyoruz.

Diplomatik durumu ve geçen hafta Washington'daki toplantıları konuştuk. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu, dört müzakere kümesi daha açma çabaları ve genişlemeyi daha genel olarak da ele aldık. Teşekkürler!"

Kaynak: ANKA
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