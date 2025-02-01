Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü gözaltında
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda'nın Wakiso bölgesinde yer alan Isar Yetimhanesi'nde, Çare Derneği'nin öncülüğünde, TİKA ve Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği'nin de desteği ile yürütülen 150 saatlik Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi başarıyla tamamlandı.

Uganda'nın Wakiso bölgesinde yer alan Isar Yetimhanesi'nde, Çare Derneği'nin öncülüğünde, TİKA ve Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği'nin de desteği ile yürütülen 150 saatlik Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi başarıyla tamamlandı.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER, KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRENDİ

Bu eğitim sayesinde, 50 görme engelli katılımcı, Braille alfabesiyle hazırlanmış özel Kur'an-ı Kerimler sayesinde mukaddes kitabımızı dokunarak okuma yeteneği kazandı. Uganda'da yaklaşık 2.700 görme engelli Müslümanın Kur'an'ı öğrenme fırsatının olmadığı düşünüldüğünde, bu projenin önemi daha da iyi anlaşılıyor.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

HRİSTİYAN ÖĞRENCİLER, İSLAM'I SEÇTİ

Görüntülerde, öğrencilerin büyük bir dikkat ve özenle ders çalıştığı, eğitmenler eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i tekrarladığı anlar yer alıyor. Ancak, projenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Kur'an okumayı öğrenmek için programa katılan bazı Hristiyan öğrencilerin İslam dinini seçmesi oldu.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler

"BENZER PROJELERİN DAHA FAZLA ÜLKEDE UYGULANMASI GEREKİYOR"

Bu isimlerden biri olan Benjamin, eğitim süreci boyunca İslam'ı daha yakından tanıyınca Müslüman olmaya karar verdi ve Bünyamin adını aldı. Program süresince benzer kararlar alan başka öğrenciler de oldu. Eğitim sürecini yakından takip eden International Union of Braille Quran Services (Uluslararası Braille Kur'an Hizmetleri Birliği) Başkanı Halis Kurulay, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bu proje, görme engelli kardeşlerimizin Kur'an ile buluşmasına vesile olurken, onların toplum içinde daha aktif yer almalarını da sağlıyor. Benzer projelerin daha fazla ülkede uygulanması gerekiyor."

Katılımcılardan 20 yaşındaki Omar ise, 'Bu proje sayesinde Kur'an-ı Kerim'i dokunarak okuyabiliyorum ve öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmak istiyorum,' diyerek duygularını ifade etti. Proje, dini eğitimin yanı sıra, katılımcıların camilerde ibadet etmelerine ve sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamalarına da destek oluyor. Çare Derneği yetkilileri, bu başarılı eğitim modelinin diğer ülkelerde de uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yakın gelecekte daha fazla görme engelli bireye ulaşması hedefleniyor.

Uganda'da gönülleri ısıtan proje! Görme engellilere Kur'an-ı Kerim öğrettiler
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
img

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
img

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.