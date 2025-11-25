Haberler

Uçuşu Kaçıran Yolcular Uçağı Durdurmak İçin Piste Fırladı

Almanya'nın Köln kentinden Bükreş'e gitmek üzere havalanan Wizz Air uçağını kaçıran iki Rumen yolcu, acil çıkış kapısından aprona girerek el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştı. Polis, Hava Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettikleri için hukuki süreç başlattı.

ALMANYA'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek için piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcunun acil çıkış kapısından girdikleri apronda el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Wizz Air Hava Yolu şirketine ait, Köln-Bonn Havalimanı'ndan Bükreş seferini gerçekleştirecek olan uçak, yolcu kapıları kapatıldıktan sonra kalkış pistine doğru hareket etti. Bu sırada, uçuşu kaçıran Romanya uyruklu iki yolcu, havalimanındaki bir acil durum butonuna basarak, tahliye kapısından uçağın bulunduğu apron alanına girdi.

Yaşları 28 ve 47 olduğu belirlenen iki kişinin, uçağı durdurmak amacıyla el sallayarak aniden piste fırlaması üzerine, uçağın planlanan kalkış süresinin ertelendiği kaydedildi.

Polis, Hava Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve yaşanan olayın detaylıca araştırıldığını duyurdu.

Meydana gelen gecikmenin ardından havalanan uçağın, Bükreş'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
