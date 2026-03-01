Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

İran'ın ABD'ye yönelik misillemeleri sonrası hava sahasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Dubai'de bulunan çok sayıda Türk vatandaşının uçuşu iptal edildi. Mahsur kalan vatandaşlar, konsolosluğa ulaşamadıklarını belirterek yetkililerden yardım talep etti.

"RESMİ MAKAMLARDAN DÖNÜŞ ALAMADIK"

Uçak seferlerinin iptal edilmesiyle birlikte havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular, ne yapacaklarını bilmediklerini ve resmi makamlardan dönüş alamadıklarını ifade etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, yaşanan durum siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi.

"SİZE ULAŞAMAYAN VATANDAŞ, BİZE ULAŞIP ÇARE ARIYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, söz konusu görüntüleri paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu. Çömez, "Size ulaşamayan vatandaş, bize ulaşıp çare arıyor! Acil durumlarda 7/24 nöbetçi memur bulundurmuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Çömez paylaşımında ayrıca, "Endişeyle bekleyen vatandaşlarımıza yardım etmiyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Dubai'de mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerinin nasıl sağlanacağı ve resmi makamlardan yapılacak olası açıklamalar merakla bekleniyor.