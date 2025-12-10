Uçak otoyolda seyir halindeki arabanın üzerine düştü

Amerika'da yoğun trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, adeta mucize eseri hayatta kaldı. Küçük bir uçak, acil iniş yapmaya çalışırken bir anda gökyüzünden düşerek kadının aracının üzerine çakıldı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, eyaletin en işlek yollarından biri olan I-95 otoyolunda yaşandı. Çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, motor arızası yaşadıktan sonra acil iniş denedi ancak trafiğin tam üzerine indi. Hızla alçalan uçak, bir Toyota Camry'nin arkasına çarptı, araç üzerinden sekip tavanına çıktı ve daha sonra yolun kenarına savruldu.

Sürücü hafif yaralı, pilotlar ise kazadan yara almadan kurtuldu

57 yaşındaki kadın sürücü hemen hastaneye kaldırıldı. Yetkililere göre durumunun iyi olması tam bir mucize olarak değerlendiriliyor. Uçağın 27 yaşındaki pilotu ve yanındaki 27 yaşındaki yolcu ise kazayı tamamen yarasız atlattı.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişi, kaza sonrası polis incelemesine yardımcı olmak için olay yerinde kaldı.

Kaza anına tanık olan Jim Coffey, uçağın kendi aracını saniyelerle ıskaladığını söyledi. Coffey, o anı şöyle anlattı:

"Bir anda uçağın gökten düştüğünü gördük. Bizim aracın üzerinden geçti ve önümüzdeki arabaya inanılmaz bir hızla çarptı."

Oğlu Peter ise uçağı son anda fark ettiğini söyleyerek, "Umarım yan tarafa iner diye düşündüm ama tekerleği arabanın arkasına tam isabet etti" dedi.

Bu olaydan sadece birkaç saat önce Florida'da benzer bir acil iniş daha yaşandı. DeLand Lisesi yakınlarında küçük bir uçak saat 14.00 civarında yola indi. Uçakta bulunan iki kişi yaralandı; biri helikopterle, diğeri ambulansla hastaneye götürüldü. Uçağın fren izleri ve saçılan toprak, olayın şiddetini gözler önüne serdi.