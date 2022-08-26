Uçak kalkış yaptıktan sonra motoru alev almaya başladı

Meksika'da genç pilot Los Angeles'a hareket etmek için pistten kalkış yaptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın motoru alev almaya başladı. Daha sonra uçaktan kıvılcımlar çıkmaya başlarken pilot yolculara uyarı yaparak acil iniş yaptı.

Meksika'da genç pilot Los Angeles'a hareket etmek için uçak pistinden kalkış yaptı. Uçağın hareket etmesiyle kısa bir süre sonra motorun sağ tarafından kıvılcımlar çıkmaya başladı.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Daha sonra uçakta bulunan yolcular kıvılcımları gördükten sonra patlama sesi duydu. Bunun üzerine yolcular acil durum sırasında panikleyip çığlık atmaya başladı. Patlama sesinin üzerine genç pilot acil iniş uyarısı yaparak bulunduğu yerdeki en yakın piste iniş yaptı.

YARALANAN YOLCU YOK

Öte yandan genç pilot iniş yaptıktan sonra uçuşta hiçbir yolcunun yaralanmadığını belirtti. Ancak yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığını söyledi.

YANGIN METALLERİN SÜRTÜNMESİNDEN KAYNAKLI ÇIKTI

Bunların üzerine pilot motordan çıkan kıvılcımlarla ilgili açıklama yaptı. Genç pilot, metallerin sürtünmesinden kaynaklandığını tespit etti.