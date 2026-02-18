Haberler

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi!

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi!

Dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyan ve kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaportun üç meslek grubuna daha verilmesi gündemde. Meclis'e sunulan kanun teklifine göre meslek odalarına kayıtlı olmak şartıyla diş hekimleri, veteriner ve mimarlara yeşil pasaport hakkı verilebilir... İşte detaylar...

  • Meclis'e sunulan kanun teklifinde, Diş Hekimler Odası, Veteriner Odası ve Mimarlar Odası'na kayıtlı meslek mensuplarına en az 15 yıl kıdem şartıyla yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.
  • Teklif, kamu sektöründe görev yapanlarla aynı şartları sağlayan özel sektördeki diş hekimleri ve veteriner hekimler arasındaki ayrımcılığı gidermeyi amaçlıyor.
  • CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından sunulan teklif Komisyon'a sevk edildi.

Meclis'e sunulan kanun teklifinde Diş Hekimler Odasına kayıtlı diş hekimlerine, Veteriner Odasına kayıtlı veterinerlere ve Mimarlar Odası'na kayıtlı mimarlara en az 15 yıl kıdem şartıyla yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.

"MESLEKLİ GELİŞİM" VURGUSU

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Diş hekimlerinin, veteriner hekimlerin ve mimarların; eğitim, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler için yurt dışına gitmeleri, kendilerini geliştirmeleri, uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları ve dünyadaki yeni araştırmaları takip etmelerinin mesleki gelişimleri açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.

"AYRIMCILIK GİDERMELİ"

"Bu Kanun Teklifi ile amaçlanan. Pasaport Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca kamu sektöründe görev yapanlarla aynı şartları sağlayan özel sektördeki diş hekimleri ve veteriner hekimler arasındaki ayrımcılığı gidermek, meslek odalarının bu yöndeki taleplerini karşılamaktır. Teklif, ilgili meslek odalarına kayıtlı olup en az 15 yıl kıdemi bulunan diş hekimlerine, veteriner hekimlere ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesi hükmünü getirmeyi amaçlamaktadır."

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından Meclis'e sunulan teklif Komisyon'a sevk edildi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Türkiye'de yeşil pasaport kullanabilen grup ve meslekler şöyle:

1. Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

2. Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar

3. Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

4. Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

5. Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

6. İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

7. Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBAYCAN:

10 Yılın Üstünde Banka Müdürlüğü Yapmış Kişilere de Yeşil Pasaport Verin. Özel Resmi Fark Etmez Düşünsenize Milyarlarca Kredi Veren Müdürler Sadece ve Sadece Özel Banka da Çalıştıkları İçin Yeşil Pasaport Alamıyorlar Çok Ama Çok Saçma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali:

bu gidişatla yeşil pasaportunda bir hükmü kalmayacak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

yakında bordo ile yeşili aynı seviyeye indirebilecekmisiniz bakalım. veteriner ve diş hekimi yeşil alıp ne yapacak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıafşin çakır:

diş hekimleri veterinerler mimarlar degil... diş hekimleri veteriner hekimler mimarlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf ayan:

yahu ne alaka ne saçma ben mühendisim eşim mimar almayalım kardeşim yeşil pasaport ne özelliğimiz var diğer mesleklerden ne üstünlüğümüz var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

