Tuvaletini yaparken düşürdüğü telefonunu kanalizasyonda aradı

Brezilya'nın Barra da Tijuca kentindeki konser alanında 30 yaşındaki Augusto Figueiredo isimli bir adam tuvaletini yapmak için ormanın derinliklerine gitti. Tuvaletini yaptığı sırada 30 yaşındaki adam bir anda cep telefonunun pantolonundan kayıp kirli suya düştüğünü gördü. Telefonunu geri almak için Figueiredo kanalizasyon suyuna atlayarak saatlerce araştırma yaptı

Brezilya'nın Barra da Tijuca kentindeki bir festival kapsamındaki konser alanında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı. 30 yaşındaki Augusto Figueiredo isimli bir adam tuvaletini yaptığı sırada cep telefonunu kanalizasyon suyunun olduğu bölüme düşürdü. Büyük bir şok yaşayan adam kıyafetlerini çıkartarak kirli suyun içine atladı ve saatlerce cep telefonunu bulmak için araştırma yaptı. Çevresindekilerin kendisini cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini fark eden Figueiredo, kanalizasyon suyuna girmek için para teklif etti.

Kanalizasyon sularında araştırma yapan adam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Dört saatlik bir gözlem periyoduna alınan adama tetonoz aşı yapıldı ve ayağındaki yaraya dikiş atıldı.

Olayın sosyal medyada popüler olmasından sonra Augusto Figueiredo, "Cep telefonumu geri almak istedim. Diğer insanlara para teklif ettim ama kimse kabul etmedi. O sırada çevremde çok fazla insan vardı. Beni çektiklerini biliyordum ama bu kadar yankı yaratacağımı düşünmemiştim" dedi.