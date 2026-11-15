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TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildi

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TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildi Haber Videosunu İzle
TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından kabul edildi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul etti. Kabulde Erhürman memnuniyetini dile getirdi, Raev de Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye giden Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul ederek görüştü. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Raev ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana hazır bulundu. Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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