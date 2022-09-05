Türkiye-Yunanistan gerginliğine Çek Cumhuriyeti de dahil oldu! Erdoğan'ın "İzmir'i unutmayın" restine skandal yorum

Yunan kuvvetlerinin Ege'de uçuş yapan jetlerimizi S-300'lerle taciz etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz." diyerek tepki gösterdi. Yunan makamları bu açıklamaya yanıt verirken Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da polemiğe dahil olarak "Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez" yorumunu yaptı.

Yunanistan, bir süredir Türkiye hakkında özellikle uluslararası alanda kara propagandaya imza atıyor, Ege'de ise provokatif eylemler yapıyordu. Son olarak Yunan kuvvetlerinin geçtiğimiz hafta Ege'deki Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atması bardağı taşıran son damla oldu.

"İZMİR'İ UNUTMAYIN"

Dün katıldığı bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ise rest çekti. Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

ÇEK CUMHURİYETİ: ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ

Gündem yaratan polemiğe Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti de dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendiren Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB'ye üye devletlerinin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denildi.