Haberler

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı Haber Videosunu İzle
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da DHKP/C terör örgütü üyelerince öldürüldüğü suikastın üzerinden 30 yıl geçti. Cinayeti işleyen isimlerden Mustafa Duyar'ın cinayeti anlattığı anlar gündem oldu.

  • 9 Ocak 1996'da Sabancı Center İş Merkezi'nde Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Ayşe Nilgün Hasefe DHKP/C terör örgütü elemanlarınca öldürüldü.
  • DHKP/C terör örgütünün Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal, Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'a açık görüş sırasında eylem talimatını verdi.
  • Mustafa Duyar, cinayeti işlerken Özdemir Sabancı'ya üç el ateş ettiğini belirtti.

9 Ocak 1996'da Sabancı Center İş Merkezi'nde, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe, DHKP/C terör örgütü elemanlarınca öldürüldü.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ve yargılama sürecindeki mahkeme kararlarına göre, DHKP/C terör örgütünün Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal, açık görüş sırasında Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'a eylem talimatını verirken, saldırıdan 6 ay önce Sabancı Center'ın temizlik işlerini yapan şirkete işçi olarak giren Fehriye Erdal da daha sonra yönetim katında çaycılığa başladı.

CİNAYETİ ANLATTIĞI ANLAR GÜNDEM OLDU

Cinayeti işleyen isimlerden Mustafa Duyar'ın cinayeti anlattığı anlar gündem oldu. 32. Gün'e konuşan Duyar cinayeti "Telefonu numarasını uydurarak verdim. Bize giriş kartları verdiler. Önce İsmail içeriye girdi, silahı çıkardı. Ben de bacağımdan silahı çıkardım. Buradan tekrar çıkarak koridora gittim. Özdemir Sabancı burada oturuyordu. Özdemir Sabancı'ya üç el ateş ettim. Kendisini yere atarak ilerledi" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı