Hindistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ankara menzilimizde

Hindistan, orta menzilli balistik füze Agni-5'i test ettiğini duyurdu. 5 bin kilometrelik menzile sahip olduğu belirtilen füzenin Asya'nın büyük bölümünü ve Avrupa'nın bazı noktalarını kapsayabileceği iddia edildi.

TÜRKİYE, ÇİN VE PAKİSTAN HEDEF GÖSTERİLDİ

Hindistan basınında çıkan haberlerde, atış testleri aktarılırken Türkiye, Çin ve Pakistan'ın özellikle hedef gösterilmesi dikkat çekti. Servis edilen provokatif başlıklarda, " Türkiye'den Çin'e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze" ve "Çin, Pakistan ve Türkiye menzilimizde" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE "6 DAKİKADA YOK EDEBİLİR" DENMİŞTİ

Hindistan medyası, son aylarda yaptığı peş peşe füze testleriyle gündeme gelirken, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarında dozunu artırıyor. Mayıs ayında India.com sitesinde yayımlanan bir haberde, Agni-5 için "Türkiye'yi 6 dakikada yok edebilir" ifadelerine yer verilmişti.

PEŞ PEŞE DENEMELER YAPIYORLAR

Hindistan, temmuz ayında taktik füze Pralay, geçtiğimiz ay ise Prithvi-2 ve Agni-1 füzelerini test etmişti. Son olarak Agni-5 ile yapılan denemeler, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.