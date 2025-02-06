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Türkiye, Suriye'de askeri üs mü kuracak? MSB'den açıklama geldi

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı' iddialarına ilişkin soruya, "Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için müşterek yol haritası oluşturularak, somut adımlara yönelik çalışılacaktır" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE ÜS KURACAĞI" İDDİALARI

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, " Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin, şunları söyledi: "Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

"BU TÜR KONULARI KONUŞMAK İÇİN ŞU AN ÇOK ERKEN"

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."

Türkiye, Suriye'de askeri üs mü kuracak? MSB'den açıklama geldi
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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