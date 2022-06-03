Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni operasyona hazırlanması Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı - Haberler

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni operasyona hazırlanması Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı
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Türkiye'nin Suriye'deki iki bölge; Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası operasyonu Rusya'yı da tedirgin etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri operasyondan kaçınacağını umduklarını söyledi. Yapılacak bir operasyon için "Esed rejiminin de izni alınmalı" diyen Zaharova, "Rıza alınmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'deki gerilimi daha tırmandırır" diye konuştu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyona hazırlanmasına, Moskova'dan yeni bir yorum daha geldi. Olası harekata ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Ankara'nın Suriye'de zaten sıkıntılı olan durumun tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz.
Aynı zamanda, Suriye'nin sınır bölgelerinden kaynaklanan Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik tehditlerle bağlantılı olarak Ankara'nın endişelerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Zaharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak böylesi bir adım, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir ve bu ülkede gerilimi daha da tırmandırır" dedi.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise; Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; dün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada operasyon mesajını yineleyerek, hedefin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu söylemişti.