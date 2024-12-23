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Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye diplomatik temaslarını sıklaştırırken; Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını iddia edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretini takip eden dikkat çekici bir iddia öne sürüldü.

"ŞAM'A ASKERİ ÜS KURULACAK"

TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında gazeteci Sinan Burhan, Türkiye'nin Şam'da askeri bir üs kuracağını öne sürdü. İddiasını aldığı kulis bilgilerine dayandıran Burhan, "Ankara'da konuşulan bir bilgi var. Türkiye'nin, Şam yönetimi ile bir askeri iş birliği anlaşması ikinci olarak Akdeniz'de Libya'daki gibi bir anlaşma üçüncüsü Şam'da askeri üs kurma dört Tartus'ta deniz üssü kurması gündemde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunarak; "Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini Suriyeliler belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın da geçtiğimiz haftalarda Şam'a giderek temaslarda bulunmuştu.

Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEvvab:

şaşırmadık. ayrıca iddia değil malumun ilanı. sonra ki üst bölgemiz Kudüs mescidi aksa. reis orda da bir cuma namazı kılacak inşallah. bu dönemin firavununu Siyonistler ise Musa sı Türk ordusu dur.

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