Türkiye'nin harekat planladığı Suriye'de tansiyon yüksek! ABD ve Rusya iki kez karşı karşıya geldi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon yapması gündemdeyken ülkeden gelen haberler, ABD ve Rusya'nın Suriye'de çatışma riskini yeniden gündeme getirdi.

ABD'Lİ YETKİLİLER ÇATIŞMA ÇIKMASINDAN ENDİŞELİ

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, ABD ve Rusya arasındaki gerilimin 'kırılma noktası'na geldiğine dikkat çekerken, bu hafta içerisinde Suriye'deki Rus ve ABD askerleri arasında iki önemli olay yaşandığını duyurdu. Gazete konuşan üst düzey ABD askeri yetkilileri, artan gerilimin doğrudan bir çatışmayla sonuçlanabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

RUS KUVVETLERİ ABD ÜSSÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN TANF'I VURDU

Bu haftanın başlarında, Rus hava kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında, Tanf geçiş noktasının yakınındaki hedefleri vurdu. Al-Tanf, Suriye'deki koalisyon faaliyetlerinin bir parçası olarak yaklaşık 200 askerin bulunduğu bir ABD üssüne ev sahipliği yapıyor.

ABD SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

WSJ, hedef alınan bölgede, omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye dayandıran Suriye Demokratik Güçleri'nin bulunduğunu yazdı. Channel 12 News'in haberine göre de olaydan kısa bir süre sonra, iki Rus savaş uçağı ABD baskınının gerçekleştiği yere geldi ve oradaki Amerikan faaliyetleri hakkında istihbarat topladı. Bir ABD askeri sözcüsüne göre, cevaben bölgeye ABD F-16 savaş uçakları gönderildi ve Rus uçaklarının bölgeyi terk etmesi istendi.

"RUSLARIN SON DAVRANIŞLARI SON DERECE KIŞKIRTICI"

ABD Ordusu Merkez Komutanlığı komutanı General Eric Corilla, "Yanlış hesaplamalardan veya gereksiz çatışmalara yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. Ancak Rusların son davranışları son derece kışkırtıcı" dedi.

KUZEY IRAK'A TAHIL TAŞIDILAR

Öte yandan, Suriye medyası da omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye dayandıran Suriye Demokratik Güçleri'nin dün gece geç saatlerde ABD askeri konvoyuyla birlikte Irak'ın kuzeyine tonlarca tahıl taşıdığını duyurdu. Sözcü'nün haberine göre Suriye Devlet ajansı SANA'ya konuşan yerel yetkililer, isimlerinin açıklanmaması kaydıyla Cezire Bölgesi silolarından buğday ekinleri yüklü 40 askeri aracın Cumartesi günü El Ya'rubiyah bölgesindeki El Velid sınır kapısından geçerek Irak topraklarına girdiğini söyledi.

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