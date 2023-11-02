Türkiye'nin Gaborone Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Resepsiyonu
Dünya Haberleri
Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Türkiye'nin Gaborone Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Botsvana Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Dışişleri, Savunma ve diğer bakanlıklardan üst düzey yetkililer, SADC temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Ahmet İdem Akay, Türkiye ile Botsvana arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerlemeye değindi.
Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Türkiye'nin Gaborone Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Botsvana Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Dışişleri, Savunma, İletişim, Çalışma ve Yerel Yönetimler Bakanlıklarından üst düzey yetkililerin yanı sıra Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) temsilcileri, akademisyenler, iş insanları, Büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.
Türkiye'nin Gaborone Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye ile Botsvana arasındaki ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeye değindi.
Resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.