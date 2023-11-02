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Türkiye'nin Gaborone Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Resepsiyonu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Türkiye'nin Gaborone Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Botsvana Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Dışişleri, Savunma ve diğer bakanlıklardan üst düzey yetkililer, SADC temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Ahmet İdem Akay, Türkiye ile Botsvana arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerlemeye değindi.