Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu Şehitleri Anma Töreni Düzenledi

Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenledi. Törene Basra Valiliği, Başkonsolosluklar, Irak Dışişleri Bakanlığı temsilciliği ve diğer kurumlar katıldı.