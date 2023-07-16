Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu Şehitleri Anma Töreni Düzenledi
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Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenledi. Törene Basra Valiliği, Başkonsolosluklar, Irak Dışişleri Bakanlığı temsilciliği ve diğer kurumlar katıldı.
Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenledi.
Başkonsolosluk, Irak'ın Basra kentinde gerçekleştirilen anma etkinliğine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlediğimiz Anma Töreni'ne Basra Valiliği, Başkonsolosluklar, Irak Dışişleri Bakanlığı temsilciliği, Ticaret Odası, İş İnsanları Birliği, Basın Sendikası, Basra'da çalışan vatandaşlarımız katılım sağladılar." ifadelerine yer verildi.
Törende yerel basına günün anlam ve önemine dair bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "15 Temmuz gecesi halkımızın onurlu direnişini yansıtan fotoğrafları sergileyerek katılımcılara ikramda bulunduk." denildi.