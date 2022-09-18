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Türkiye kıyılarını işaret eden Yunan bakandan provokatif çıkış: Ne diyorsunuz yüzerek karşıya gidip geleyim mi?

Dünya Haberleri

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un ziyaret ettiği Meis Adası'nda üst düzey askerlerin önünde Türkiye ve Kaş ilçesini göstererek "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?" ifadesini kullandı. Panagiotopulos'un bu provokatif sözleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Harp Okulu öğrencilerimizin yüzme mesafesi rahatlıkla iki mil adaya yüzerek giderler" sözlerine atıfta bulunarak sarf ettiği aktarıldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un adanın kurtuluş törenlerine katılmak üzere geçtiğimiz haftalarda Yunanistan Kara KuvvetleriKomutanı Haralambos Lalusis ile birlikte ziyaret ettiği Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'nda katıldığı törenlerde yaptığı konuşmayı To Vima Gazetesi yayınladı.

BAKAN AKAR'IN SÖZLERİNE GÖNDERME

Gazetede yer alan habere göre askeri birliğin ortasında konuşma yapan Panagiotopulos'un aylar önce Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın söylediği "Harp Okulu öğrencilerimizin yüzme mesafesi rahatlıkla iki mil adaya yüzerek giderler" sözlerine atıf olarak konuşmalar yaptığı belirtildi.

Türkiye kıyılarını işaret eden Yunan bakandan provokatif çıkış: Ne diyorsunuz yüzerek karşıya gidip geleyim mi?

"NE DİYORSUNUZ DENİZE ATLAYIP GİDİP GELEYİM Mİ?"

Sözcü'nün haberine göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis , adanın belediye başkanı ve üst düzey askerlerin önünde konuşan Nikos Panagiotopulos'un Kızılhisarlı Limanı'ndan Kaş ilçesini göstererek "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?" dediği belirtildi.

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Gel gel seni burada sünnet edelim, dönünce bakar bakar hatıralarını yad edersin ..))

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bülent güler:

??????gel gel

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