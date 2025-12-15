MSB: Karadeniz'de bir insansız hava aracı F-16'larımız tarafından düşürüldü

Haberler

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının Türk F-16'ları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili detaylar öğrenilene kadar aracın sahibi bilinmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Karadeniz üzerinde Türkiye hava sahasına yaklaşmakta olan bir insansız hava aracının (İHA) Türk F-16'larınca düşürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin pazartesi akşamı 21.00'de yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır" dendi.

Aracın "hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğunun" belirlendiği ve "herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü" belirtildi.

İHA'nın kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

Geçen haftasonu da Türkiye'ye ait üç gemi, Ukrayna'daki limanlara düzenlenen saldırılarda hasar görmüştü. Ukrayna donanması saldırıların Rus İHA'larınca yapıldığını açıklamış ancak Rusya'dan bir yanıt gelmemişti.

