Türkiye kapıları kapattı, İsrail'e ait gemi rotayı Yunanistan'a çevirdi

Türkiye kapıları kapattı, İsrail'e ait gemi rotayı Yunanistan'a çevirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilere getirdiği tam kısıtlama kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'e ait ZIM şirketine bağlı bir gemi İstanbul Limanı'na yanaştırılmadı. Kapalı kapılar nedeniyle rotasını değiştiren gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.

Türkiye geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilgili olarak dikkat çeken bir karar aldı. İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini yasaklayan Türkiye, Türk bayraklı gemilerin de İsrail'e gitmesini yasakladı.

TARİHİ KARAR SONRASI DİKKAT ÇEKEN OLAY

Tam kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmezken tarihi karar sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KAPILAR KAPANINCA ROTAYI YUNANİSTAN'A KIRDI

İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM'e ait bir gemi, İstanbul Limanı'na yanaşmak üzereyken Türk yetkililer tarafından limana kabul edilmedi. Gemi, rotasını değiştirerek Yunanistan'ın Pire Limanı'na yöneldi.

İsrail'deki Globes gazetesi, cuma günü İstanbul'dan geri çevrilen geminin Pire Limanı'na gitmek zorunda kaldığını ve İstanbul'da yüklenmesi veya boşaltılması planlanan kargo için net bir çözüm bulunmadığını yazdı.

"NAKLİYE ŞİRKETLERİ NET TALİMATLAR BEKLİYOR"

Globes, bunun Türkiye'nin 15 ay önce uyguladığı ticaret ambargosunun genişletilmesi anlamına geldiğini, ancak nakliye şirketlerinin hala Türk hükümetinden net talimatlar beklediğini bildirdi. MSC ve Maersk gibi İsrail bağlantısı bulunmayan uluslararası denizcilik şirketleri, Türk limanlarında nasıl hareket edeceklerine dair net bir resmi talimat beklediklerini ifade etti. Yeni uygulamaya göre, İsrail bayraklı ya da İsrailli sahipliği olan gemiler, Türkiye limanlarına yanaşamayacak. Aynı şekilde, Türk bayraklı gemilerin de İsrail limanlarına girişine izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemeler, İsrail'e giden ya da İsrail'den gelen yüklerin Türkiye'deki limanlarda indirilmesi, yüklenmesi veya taşınmasının da yasaklandığını kapsıyor. Ankara ayrıca, Türkiye limanlarına yanaşacak tüm gemiler için İsrail ile herhangi bir bağlantıları olmadığına dair yazılı beyan şartı getirdi. Gemi sahiplerinden, taşıdıkları yüklerin askeri ya da başka amaçlarla İsrail'e gitmediğini belgelemeleri isteniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Tarihi ilçeden tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa...
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

Başsavcılıktan Emniyete Mücahit Birinci talimatı
İrem Derici'den kötü haber: Hastane odasından fotoğraf paylaştı

İrem Derici'den kötü haber
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Tam boykot itrailin hiçbir ürününü sokmayın ülkemize istemiyoruz.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

itrail diyen su komiklere gülüyorum , küçük aklinizla sözde dalga geçeceğinize önce cok sevdiklerinize koşulsuz itaat ettiklerinize söyleyin Azeri petrolünü tasimasinlar ülkemiz üzerinden İsrail'e katillere hizmet etmesinler çimento yollayan şirketler en büyük...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHalit:

israil pasaportlulara hava kara deniz yolu kapatılmalı

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İsrail her gün bir şeyini, bir gün her şeyini kaybedecek. Allah, yaşananları yarına bırakır ama asla yanlarına bırakmaz.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Bugüne kadar kapıları niye açık tutmuşlar hani ticaret yoktu yine kendilerini yalanladılar yine şaşırtmadı asrın R lideri

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Taskin:

İTRAİLE AİT HİÇBİR ÜRÜN ALMIYORUZ. TÜM REYONLAR BOŞALSIN

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
İmamoğlu avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltında! Suçlama hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.