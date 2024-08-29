Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşları için vize muafiyeti uygulamasına geçildi. 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı tanındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.

1 EYLÜL 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'ye vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararda, "Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Türkiye Eylül Dünya Irak Vize Irak Politika Dünya Haberler

500

Yorumlar (10)

a o:

Neden? Neden? Neeedeeeennnnn?????

66
7
yanıtYanıtla
attila osman önsel:

vizesiz seyahat turizmi ve ekonomiyi canlandırır. neyden korkuyorsunuz ki bu yaş grubu gelince afganlar suriyeliler gibi mi olacağını düşünüyorsunuz hatalı bir düşünce. ayrıca pkk yı kökünden kazımak için ırakla olabilecek en iyi şekilde anlaşmamız lazım ki ırak devleti Türkiyeye düşman bir ülke değildir.

14
33
yanıtYanıtla
gökhan yıldırım:

gerçek amaciniz nedir??

36
7
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

Milyonlarcası gelip kalırsa burada şaşırır mıyız elbette hayır

31
5
yanıtYanıtla
Emre Alemdar:

ülke yol geçen hanına döndü çuvalı alan Türkiye'ye bakalım sonumuz ne olcak

24
5
yanıtYanıtla
Mahmut DEĞERLİ:

Ne büyük gelişme , Irak uçar artık :)

1
4
yanıtYanıtla
Mustafa Karacalar:

ben bu ulke kadar halkini sevmeyen baska ulke gormedim.kendi vatandasini sevmeyip baska ulkenin insanina sempati duyan yeryuzunde baska ulke yoktur eminim buna

2
0
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

Osmanlı geri geliyor. tek halk, tek millet, tek ümmet olma çok yakın.

0
1
yanıtYanıtla
mardinli yiğit:

ırak'ta kaçak telefonlar türkiyeye göre %50 daha ucuz.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada? Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı? 29-30 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kepez, Konyaaltı elektrik kesintisi
title