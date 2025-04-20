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Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Toplantısı Bağdat'ta Gerçekleşti

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Toplantısı Bağdat'ta Gerçekleşti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte Bağdat'ta Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için atılan adımlar değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat'da düzenlenen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'na başkanlık ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat'da düzenlenen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Irak ile ikili ilişkilerimizin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanması ve ihdas edilen Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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