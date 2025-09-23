Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, mesleki eğitim alanındaki iş birliğini güçlendiren protokole imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in katılımıyla düzenlenen törende, iki ülke arasında mesleki eğitim alanındaki iş birliğini güçlendiren ek protokol imzalandı. Bakan Tekin, konuşmasında bu törende konuşulan birçok hususun altyapısı ve detaylarının 2013 yılında müsteşarken başlatılan, yürütülen ve geliştirilen ilişkilerin zeminine dayandığını söyledi.

Dünyanın çok farklı bir yere doğru evrildiğini kaydeden Tekin, "Bu evrilen dünyada birbirileriyle pragmatik ilişkilerin dışında farklı ilişkileri ve bağları olan devletlerin ve yapıların birbirlerini koruyabileceklerine ve güçlü olacaklarına inanıyorum. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş devletlerimizle ilişkilerimizin iyi olması, gelişmesi gerekiyor. Bunu en çok yapması gereken ve bu konuda en çok sorumluluk alması gereken bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı" ifadelerini kullandı.

Bu bilincin devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle hedefimizi anlatmak istiyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütün programlarımızı revize ettik. Bu revizyonu yaparken iki yaklaşımımız var. Biri, çağın pedagojik anlamda gerektirdiği formasyona göre eğitim sistemimizi revize etmek. Dünya hızlı değişiyor, eğitim metodolojilerinde de çok yoğun değişiklikler var. Eğitim öğretim sistemimizi bu değişiklikler perspektifinden değerlendirmemiz, revize etmemiz gerekiyor. Bunu her ülke yapıyor. Biz ilave olarak şunu yaptık: Dostlarımız, kardeşlerimiz, müttefik ülkelerle hukukumuzu geliştirecek bir program oluşturmaya çalıştık. Programlarımızda bu dostluk ilişkilerine maksimum düzeyde yer verecek bir adım attık. Bu anlamda da ilişkilerimiz geliştirmek için en çok üzerinde durduğumuz ülke, şüphesiz Azerbaycan."

İki ülkenin Cumhurbaşkanının da bu ilişkiyi geliştirmek için birbirlerine kardeşçe davrandığını söyleyen Bakan Tekin, "Aralarındaki samimiyet inanılmaz. İki ülkenin halkları, milletleri birbirlerini seviyorlar. Cumhurbaşkanlarımız düzeyinde böyle bir sempati var. Toplum, millet düzeyinde böyle bir sempati var. Bize düşen de kamusal görevlerimizi ifa ederken bize Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği bu perspektifte, toplumun bizden beklentilerine göre bu ilişkiler geliştirecek adımlar atmak" diye konuştu.

Bakan Tekin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Bakan Amrullayev ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini eğitimle ilgili konularda geliştirmek için hızlı hareket etmek konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, "Bu sayede yıllara sari çözüm noktasında olan konuları çözdük. Bunlardan biri, bizim Bakü Anadolu Lisesi'nin kampüs konusuydu. Diğeri, bugün burada imzasını atacağımız mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleki ve teknik eğitim konusunda gerçekten Türkiye'de çok farklı uygulamaları hayata geçirdik ve sonuç elde ettik. Bu, bizim tecrübemizi buradaki meslek eğitimde ilgili arkadaşlarla paylaşmak; Azerbaycan'daki gençlerimizin, çocuklarımızın bu tecrübelerden faydalanması için elimizden geleni yapacağımız bir protokol. Yeni gelişen bilgiye erişim konusundaki kolaylıklar sonrasında birçok mesleğin önümüzdeki dönemde yerini farklı şeylere bırakacağı ve teorik bilgilerden ziyade beceri odaklı hem istihdam hem sanayi hem de ekonomik altyapı oluşacağı aşikar. Dolayısıyla bizim de mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı bir mantıkla bir iş birliği geliştirmemiz gerektiğini inanıyorum."

Türkiye Maarif Vakfı'na ilişkin de konuşan Tekin, "Orada da Bakanlığımızın, Azerbaycan hükümetinin çok ciddi katkısı var. Onun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum çünkü yeni dönemde artık uluslararası arenada geçerli olan bir diploma programını belki Türk dünyası olarak inşa etmemiz gerekecek. Onun da adımlarından biri bu başlangıç noktası olabilir. Nahçıvan'da maarif okulumuzla ilgili süreç de zaten yürüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sonrasında Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa edilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Bakan Tekin, Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde okul inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Tekin, Azerbaycan'a ev sahipliği için teşekkür ederek, protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev de iş birliği protokolünün önemini vurgulayarak, "Azerbaycan ile Türkiye arasında olan dostluk, kardeşlik ilişkileri eğitimde de en sıkı bir şekilde devam ediyor" dedi ve ziyaretleri için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İmzalanan ek protokol kapsamında, Azerbaycan'da açılacak mesleki eğitim kurumlarında bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, moda tasarım teknolojileri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor.

Bu adımın, mesleki eğitimin nitelik ve kapsamının genişletilmesine, genç nesillerin ortak kültür ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda yetişmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.