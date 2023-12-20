Türkiye'den Gazze diplomasisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan ve Sisi'nin görüşmesinde Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ana gündem maddesiydi. Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İki liderin görüşmesinde İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

ERDOĞAN: KALICI ATEŞKES İÇİN ÇALIŞMALAR BİRLİK İÇİNDE DEVAM ETMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN, YENİDEN SEÇİLEN SİSİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, yaralı sayısının ise 52 bin 600'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 6 bin 700 kişinin hala kayıp olduğu aktarılarak, bunların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğu ifade edildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 23 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, 102 ambulansın saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

GAZZE^'DE 53 BİN KONUT YIKILDI

Açıklamada, saldırılardan 308 bin konutun etkilendiği belirtilerek, bunlardan 53 binin tamamen yıkıldığı, 255 binin ise kısmen yıkıldığı ifade edildi.

GÜNDE BİN YARDIM TIIRNIN GAZZE'YE GİRİŞİ TALEP EDİLDİ

İsrail'in saldırılarından ABD'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı dahil tüm geçişlerin 24 saat açık tutulması ve günde bin yardım tırının Gazze'ye giriş yapması talep edildi.