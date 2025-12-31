Haberler

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Güncelleme:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları için Türkiye'de vize muafiyeti uygulanacağı açıklandı. Bu kapsamda, Çinli vatandaşlar her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye'de turistik seyahat ve transit geçiş yapabilecekler. Bu kararın, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini daha da güçlendireceği belirtildi.

  • Çin Halk Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına Türkiye'ye turistik ve transit seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.
  • Vize muafiyeti her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süresiyle geçerlidir.
  • Karar 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

2 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUras Esen:

Turkiyeye saten herkes vizesiz giriyor ama biz Türkiye passport ile hiç bir yere giremiyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

