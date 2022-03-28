Türkiye'deki müzakereye saatler kala Zelenski, Rusya'nın 3 talebine onay verdi

Rusya ile Ukrayna arasında bugün Türkiye'de başlaması beklenen barış görüşmelerine saatler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'NIN 3 TALEBİNE ONAY VEREBİLİRİZ"

Zelenski, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY SAVAŞI RUSYA'NIN BAŞLATMIŞ OLMASI"

Moskova'nın bir süredir Ukrayna'dan istediği AB ve NATO'ya girmeme talebine şartların yerine getirilmesi durumunda sıcak bakılabileceğini söyleyen Zelenski, Rus gazetecilerle konuştu. Zelenski, "Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya'nın başlatmış olması" ifadesini kullandı.

"AMACIM SAVAŞI OLABİLDİĞİ KADAR HIZLI BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK"

Zelenski'nin Rusça konuştuğu röportaj, Rus denetleme kurulu tarafından engellenmeye çalışıldı. Gazeteciler hakkında soruşturma başlatılması da gündemde olurken, Zelenski amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da vurguladı.

"SAVAŞIN 3. GÜNÜNDE KİEV'DE ZAFER KAZANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLARDI"

Sözcü'nün haberine göre Zelenski röportajda, "Rusya liderinin Ukrayna'nın savaşı yüzde 99.9 çiçekler ve gülücüklerle beklediğini düşünüyorum. Savaşın üçüncü ya da dördüncü gününde Kiev'de zafer kazanacaklarını düşünüyorlardı" dedi.