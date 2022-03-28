Türkiye'de yarın sabah başlayacak müzakere öncesi Zelenski'den anayasa değişikliği mesajı

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye'de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu.

"TÜRKİYE'YE VARMAMIZ GEÇ SAATLERİ BULACAK"

Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Bundan dolayı yarın 10.00'da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ

Ukrayna heyetinin gece saatlerinde Türkiye'de olması beklenirken, müzakereye katılacak Rusya heyeti ise İstanbul'a geldi.

ZELENSKİ'DEN BARIŞ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise, ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa'da değişikliğe hazır olduğunu belirtti. Zelenski, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazırız. Rusya'nın ilk (talep ettiği) prensip noktası buydu. Ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlattılar." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'DA REFERANDUM YAPILMASI GEREKİYOR"

Ukrayna'nın güvenlik garantisinin görüşüldüğünü ancak bunun da Budapeşte Memorandumu gibi sadece bir kağıt parçası olmasını istemediğini belirten Zelenski, "Dolayısıyla bu belgenin, bu teminatın tüm garantörleri tarafından imzalanacak ciddi bir anlaşmaya dönüşmesinden yanayız. Bu doküman, garantör ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve Ukrayna'da bununla ilgili referandum yapılması gerekiyor" diye konuştu. Zelenski, referandumun Anayasa'da tarafsızlık konusunda değişikliklerin birkaç ayda yapılmasına imkan vereceğine işaret ederek böyle bir statü ve güvenlik garantileriyle ilgili değişikliklere ancak halkın karar verebileceğini vurguladı.

"DOĞRUDAN PUTİN İLE ANLAŞMAMIZ LAZIM"

Rus ordusunun ülkede bulunması durumunda garantör ülkelerin mutabakata yanaşmayacağına dikkati çeken Zelenski, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresindekilerin bunu uzattığını dile getirdi. Zelenski, "Bu nedenle doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor" dedi.