Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 22 Temmuz Çarşamba günü için Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Tahminlere göre yağışlar perşembe günü Karadeniz'e, cuma günü Akdeniz'e ve cumartesi de İç Anadolu'ya yayılacak.Perşembeden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Türkiye'nin batısında pazar günü başlayan çöl sıcakları özellikle Ege ve Akdeniz'de etkili oldu. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geçen sıcak hava dalgası nedeniyle Aydın ve Muğla dahil bazı illerde 40 derece aşıldı. Sıcak hava dalgası Anadolu'nun iç kesimlerini de etkiledi.Ankara'nın bazı bölgelerinde 35 dereceye ulaşırken İstanbul'da da 33 derece görüldü. Öte yandan Türkiye'nin güneydoğusunda da sıcaklar etkili.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı 25 Temmuz'a kadar 40 derecenin üzerinde seyredecek.Haziran ayında özellikle Batı Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere'den Fransa'ya birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Türkiye ise son 56 yılın 11. en sıcak haziran ayını yaşadı. Resmi verilere göre 2026 yılı haziran ayında sıcaklıklar, normalin 0,5 derece üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında en yüksek sıcaklık 43,5 dereceyle Şırnak, Cizre'de kayıtlara geçti.Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle hızla ısınan bölgelerin, daha sık ve daha güçlü sıcak hava dalgalarına maruz kaldığını belirtiyor.Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, 1990'ların ortalarından bu yana her on yılda yaklaşık 0,53 derece ısınan Avrupa küresel ortalamanın kabaca iki katı hızla ısınıyor. Kıtada sıcaklıklar bugün sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık 2,4 derece üzerinde. Bu da Dünya'nın en hızlı ısınan kıtası olduğu anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'e göre Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz bölgesi, iklim değişikliğinin etkisiyle küresel ortalamadan %20 daha hızlı ısınıyor. Bilim insanlarına göre küresel sıcaklıklar son yüzyılda insan faaliyetleri için fosil yakıtların kullanılması nedeniyle artıyor. Sağlığa etkileriHava sıcaklığı arttıkça vücut ısısını düşürmek üzere vücudumuzun daha fazla çalışması gerekir. Isı kaybını sağlamak için deriye yakın damarlar genişler ve terlemeye başlarız.Terin buharlaşması yoluyla deri üzerinden ısı kaybı artar.Havadaki nem oranının artması da terin buharlaşmasını zorlaştırdığı için ısı kaybını azaltır.

Hava sıcaklığı yükseldikçe bu işlemlerin vücut üzerindeki zorlayıcı etkisi de artar.Damarların genişlemesi nedeniyle tansiyon düşer ve vücutta kan dolaşımını sağlamak için kalbin daha hızlı ve yoğun çalışması gerekir.Damarlarda sızıntı yüzünden isilik veya ayaklarda şişme baş gösterir.Tansiyon daha fazla düşerse hayati organlara yeterince kan ulaşamaz ve kalp krizi riski artar.

Nasıl korunmalı? Güneş çarpmasından korunmak için çeşitli önlemler almak mümkün.Bunlardan öne çıkanlar şöyle Açıklaması