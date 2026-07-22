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Yaptığını görenler ''Helal olsun Ziyech'' demeden edemiyor

Yaptığını görenler ''Helal olsun Ziyech'' demeden edemiyor
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Galatasaray'ın eski yıldızı olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabındaki profil resmini Filistin'de İsrailli IDF askerlerine arkasını dönerek bakan ve elindeki kitabını güçlü bir şekilde tutan Filistinli çocuğun fotoğrafıyla güncelledi.

Galatasaray’ın eski yıldızı Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle bir kez daha Filistin’e olan desteğini gözler önüne serdi.

PROFİLİNİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN GÖRSELİYLE DEĞİŞTİ

Saha içi performansının yanı sıra toplumsal olaylara duyarlılığıyla tanınan Faslı futbolcu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Ziyech, profil resmini  Filistin'de İsrailli IDF askerlerine arkasını dönerek bakan ve elindeki kitabını güçlü bir şekilde tutan Filistinli çocuğun fotoğrafıyla değiştirdi.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Yıldız futbolcunun Filistin halkının direnişini ve kararlılığını simgeleyen bu hamlesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada büyük takdir topladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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