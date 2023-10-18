Türkiye'de İsrail karşıtı protestolar: Adana'da iki polis yaralandı

Gazze’de El Ehli Hastanesi’ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölmesine yol açan saldırı Türkiye’nin çok sayıdaki şehrinde protesto edildi.

Gazze’de El Ehli Hastanesi’ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölmesine yol açan saldırı Türkiye’nin çok sayıdaki şehrinde protesto edildi.

Hamas, saldırıdan ötürü İsrail’i suçlarken İsrail ise Gazze'nin ikinci en büyük örgütü olan İslami Cihad'ın başarısız füze saldırısı yüzünden saldırının gerçekleştiğini öne sürdü. Hamas bu iddiayı reddetti.

Türkiye’deki gösterilerde ise protestocular İsrail’i suçladı.

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplananlar saldırıyı protesto etti.

DHA’nın haberine göre Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa girmeye çalışanlara polis müdahale etti, biber gazı kullandı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi'nin babası, İsrail Konsolosluğu önünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Nuri Tüfekçi, paylaştığı sosyal medya mesajında, "Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi’yi kaybettik. Biber gazından uzakta kalp krizi nedeniyle vefat etti. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine ne bizim protestomuza ne de İsrail’in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli” dedi.

Ankara’da da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişiye polis biber gazı ile müdahale etti.

Güvenlik güçleri elçilik önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kalabalık, “Mehmetçik Aksa’ya”, “Hamas'a selam, yardıma devam”, “İsrail Büyükelçiliği kapatılsın” sloganları atarken bazı kişiler elçilik binasına girmeye çalıştı.

Bu girişim, polis ekipleri tarafından engelledi.

Eylem nedeniyle Atatürk Bulvarı ve İran Caddesi tamamen trafiğe kapandı.

Protestocuların dağılması konusunda uyarı yapan polis, biber gazı ile müdahale etti.

Adana’da ise İsrail’in Gazze saldırılarını protesto için ABD Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması sonrası konsolosluğa taş ve molotof kokteyli fırlattı.

Polis ekipleri, anonslarla gruba dağılma çağrısı yaptı.

Protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Olay sırasında başına taş isabet eden iki polis memuru yaralandı.

Atılan taşlar yüzünden yoldan geçen sivil araçların da zarar görmesi üzerine polis ekipleri gruba müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, “Vatandaşlarımızın İsrail’e yönelik tepkilerini gösterirken demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmeleri ve güvenlik güçlerimizin kamu düzenini korumaya yönelik gayretlerinde kendilerine yardımcı olmaları son derece önemlidir” dedi.

'Bu bir Müslüman-Yahudi mücadelesi değil'

Van’da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesine yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

Geç saatlere kadar süren protesto duaların okunmasıyla son buldu.

Bitlis'te de HÜDA-PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, AKP İl Başkanı Kadir Köstekçi ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katıldığı protesto eylemi, valilik binası önünde gerçekleştirildi.

Edirne’de düzenlenen yürüyüşün ardından Selimiye Camisi önünde bir açıklama yapan Cihannüma Derneği Edirne Şube Başkanı Ataman Alkan, "Bu bir Müslüman-Yahudi mücadelesi değildir. Bu bir insanlık meselesidir. Hastanede hastalar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, canlı canlı dünyanın gözü önünde katlediliyor. Medeni sandığımız ülkeler maalesef seyrediyor, hatta bekçilik yapıyor" dedi.

Tekirdağ’da da valilik önünde toplanan vatandaşlar “Katil İsrail, Mehmetçik Gazze’ye” sloganları attı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Başkanı Süleyman Çalışkan, “Bizim safımız mazlumların yanı. Biz hiçbir zaman zulümden tarafa olmadık. Kişilerden tarafa olmadık, kişilerin sıfatlarından yana olmadık" dedi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Bingöl’de bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin öncülüğünde de protestolar düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu da saldırıyı "cinayet" olarak nitelendirdi ve İsrai'i "insanlğa karşı suç işlemekle" suçladı.