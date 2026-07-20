Türkiye'de çöl sıcaklıkları: Bazı iller 40 dereceyi aşacak

Türkiye'nin batısında pazar günü başlayan çöl sıcaklarının özellikle Ege ve Akdeniz'de üç gün daha etkili olması bekleniyor.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geçen sıcak hava dalgası nedeniyle bazı illerde 40 derece aşılacak.

Termometrelerin Aydın'da salı, Antalya'da ise çarşamba günü 41 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıkların 45 derecyi bulacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası Anadolu'nun iç kesimlerini de etkileyecek.

Ankara'da hava 35 dereceye ulaşırken İstanbul'da da 33 derece görülecek.

Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlarla havanın bir miktar serinleyeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre bu yağışlar Perşembe günü Karadeniz'e, Cuma günü Akdeniz'e ve Cumartesi de İç Anadolu'ya yayılacak.

Öte yandan Türkiye'nin güneydoğusunda da sıcaklar etkili.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı 25 Temmuz'a kadar 40 derecenin üzerinde olacak.

Sağlığa etkileri

Hava sıcaklığı arttıkça vücut ısısını düşürmek üzere vücudumuzun daha fazla çalışması gerekir. Isı kaybını sağlamak için deriye yakın damarlar genişler ve terlemeye başlarız.

Terin buharlaşması yoluyla deri üzerinden ısı kaybı artar.

Havadaki nem oranının artması da terin buharlaşmasını zorlaştırdığı için ısı kaybını azaltır.

Hava sıcaklığı yükseldikçe bu işlemlerin vücut üzerindeki zorlayıcı etkisi de artar.

Damarların genişlemesi nedeniyle tansiyon düşer ve vücutta kan dolaşımını sağlamak için kalbin daha hızlı ve yoğun çalışması gerekir.

Damarlarda sızıntı yüzünden isilik veya ayaklarda şişme baş gösterir.

Tansiyon daha fazla düşerse hayati organlara yeterince kan ulaşamaz ve kalp krizi riski artar.

Nasıl korunmalı?

Güneş çarpmasından korunmak için çeşitli önlemler almak mümkün.

Bunlardan öne çıkanlar şöyle: