Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü Trablus'ta kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın da hazır bulunduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna; Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele ve Libya Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih'in yanı sıra, Adalet Bakanı Halime İbrahim, Kültür Bakanı Mebruke Tuği, Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Kilani ile İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi katıldı.

Resepsiyonda ayrıca yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Libya'da yaşayan Türkler ve diğer davetliler de yer aldı.

-Türk-Libya ilişkileri konusunda istişare

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir münasebetle, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve Türk diplomasisinin 500. yılı nedeniyle ilk görev yeri olan Libya'da olmaktan mutlu olduğunu ve duygulu bir an yaşadığını söyledi.

"Esas geliş amacım Libya makamlarıyla Türk-Libya ilişkilerinin geleceği konusunda istişare ve eş güdüm yapmak." diyen Yıldız, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekele, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir ile görüştüğünü söyledi.

Bingazi ve Derne kentlerini ziyaret edeceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Libya'nın bir an önce idareten de birleşmesini önemsiyoruz. Halk arasında zaten sorun yok. Libya'nın gelişmesini kalkınmasını önemsiyoruz. Bölgede çok sorun var, çok kriz var. Libya'nın yardım alan değil yardım eden bir ülke olmasını istiyoruz. Burada ekonomik ilişkiler anahtar, onu tekrar ele alacağız. Bu kadar badire ve sorunlara rağmen Libyalıları çok mutlu gördüm. Bu da ümit verici bir şey. Derne kentine geçip Türk yardım ekiplerinin yaptığı işleri yerinde göreceğim, oradaki ihtiyaçları ve Türkiye'nin ne yapabileceğini konuşacağız."

Davetliler arasında yer alan bir Türk firmasının yetkilisi Esma Beşli de "Cumhuriyetimizin 100. yılının hem bizim için hem de tüm Türk milleti için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Libya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşli, "Türklere karşı gayet samimi yaklaşılan bir ortamdayız. Kendileriyle gayet iyi iş ilişkileri sağlayabiliyoruz. Türkleri sevdikleri için güzel bir geçmişimiz ve kontağımız var." ifadelerini kullandı.