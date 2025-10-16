Türkiye, Büyükelçi Güllüoğlu'nu Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Olarak Atadı

TÜRKİYE, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu'nu Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra, ilgili kurumlar ve yerel makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu'nu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atadı. 15 Ekim itibarıyla beraberindeki ekiple sahaya intikal eden Güllüoğlu, Gazze'de ihtiyaç duyulmakta olan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespiti için incelemelerde bulunacak. Birleşmiş Milletler ajanslarıyla eş güdüm yaparak ve Gazze'de bu ajansların faaliyetlerini destekleyecek. Sahada faaliyet gösteren ilgili Türk kurumlarıyla eş güdüm halinde Türkiye'den gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacak. Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilecek yardımlara yönelik yerel makamlarla istişareler gerçekleştirecek. Hasta tahliyeleri dahil Gazze'ye yönelik Türkiye'nin sağlık desteğini güçlendirmek amacıyla görev yapacak.