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Türkiye, BM'de engelli çocuklara yönelik 'Aile Temelli Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı

Türkiye, BM'de engelli çocuklara yönelik 'Aile Temelli Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta, gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı. Pilot illerdeki uygulamalar ve sistemin kapsayıcı yaklaşımı katılımcılarla paylaşıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası konferansta, Türkiye'nin gelişim geriliği riski ya da engeli olan çocuklar için hayata geçirdiği Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin Taraf Devletler Konferansı (COSP19) kapsamında 'İlk Yıllar, Hayat Boyu Etki: Engelli Çocuklar için Aile Temelli Erken Müdahalenin Dönüştürücü Gücü' başlıklı yan etkinlik düzenlendi. Çok sayıda ülke temsilcisi, uzman, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye, gelişimsel riski ya da engeli olan çocuklara yönelik hayata geçirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini tanıttı. Etkinlikte, erken çocukluk döneminde sunulan destek hizmetlerinin çocukların yaşam boyu gelişimindeki kritik rolü ele alındı.

PİLOT İLLERDEKİ UYGULAMA ANLATILDI

Etkinliğin panel kısmında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen, Türkiye modelini sunarak, erken çocukluk döneminin yaşam döngüsündeki en önemli dönemlerden biri olduğunu vurguladı. Sezen, Erken müdahalenin çocukların geleceği, ailelerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı toplumların inşası açısından vazgeçilmez olduğunu da ifade etti. Sistemin temel amacının gelişimsel desteğe ihtiyaç duyan çocukların mümkün olan en erken dönemde tespit edilmesi ve ihtiyaçlarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşımla yanıt verilmesi olduğunu belirten Sezen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da konuya verdiği yüksek önemle sistemin oluşturulmasında etkili adımlar atıldığını belirtti. Sezen, uygulamanın ilk yılında pilot illerde kurulan 6 Erken Çocukluk Gelişimi Biriminin ücretsiz hizmet sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Akman:

iyi bi adım atmışlar umarım pilot illerde güzel sonuçlar çıkar ve bütün ülkeye yayılır çünkü engelli çocuklara erken dönemde destek vermek çok etkili oluyo daha sonra

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Haber YorumlarıÖmer Faruk Açılır:

güzel haber de eskiden böyle şeyler yoktu işte bu da gösteriyo medeniyetin nasıl değiştiğini eski kuşak olarak biz böyle imkanlar duymadık ama ne yapalım zamanlar değişio

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Haber YorumlarıOğuz Kaan Kaya:

engelli çocuklara erken müdahale sisteminin kurulması çok önemli bi şey ama bu sistemin caydırıcı cezaları da olması lazım çocuklara zarar verenler için daha ağır cezalandırılmalı bence

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