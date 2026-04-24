Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti, Berlin'de

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Berlin'de Türk toplumu temsilcileri ve STK'larla bir araya gelerek parlamenter diplomasi, diaspora politikaları ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Türkiye- Almanya parlamentolar arası dostluk grubu heyeti, Berlin'de Türk toplumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen program, iki ülke arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladı. Toplantı, parlamenter diplomasinin somut örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

TBMM Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyette, farklı siyasi partilerden milletvekilleri yer aldı. Heyette AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Sırakaya, Türkiye ve Almanya parlamentoları arasındaki diyaloğun artırılmasının yalnızca siyasi değil, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Almanya'daki Türk toplumunun 1961 yılındaki iş gücü anlaşmasından bu yana geçen yarım asırlık süreçte yazdığı destanı büyük bir gururla izlediklerini dile getiren Sırakaya, Türk vatandaşlarının Almanya'nın sadece ekonomik kalkınmasına değil; sanat, bilim, spor ve siyaset gibi hayatın her alanına sunduğu katkıları "bir başarı hikayesi" olarak tanımlayan Sırakaya, diasporanın bu güçlü varlığının Türkiye için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkenin diline hakim olmalarının önemine dikkat çekerken, Türkçenin korunmasının da kültürel kimlik açısından kritik olduğunu söyledi.Küresel gelişmelere de değinen Sırakaya, özellikle Gazze'deki çatışmalara işaret ederek Türkiye'nin istikrar ve güvenlik konusunda sorumluluk üstlenmeye devam ettiğini belirtti.

Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişarelerde ise yurt dışındaki Türkleri ilgilendiren yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların talepleri ve önerileri milletvekilleri tarafından not alınarak gereğinin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
