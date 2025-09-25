Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri 'Dostluk Denizi' Tatbikatı'nı Gerçekleştirdi

TÜRK ve Mısır Deniz Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) 2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi.

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri arasında iş birliği ile karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, su üstü, hava savunma ile denizaltı savunma harbi taktiklerini denemek amacıyla Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) 2025 Tatbikatı düzenlendi. Doğu Akdeniz'deki tatbikat kapsamında basın ve seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda brifing verildi. TCG Oruçreis'te verilen brifingte konuşan Deniz Albay Ahmet Kaçar, tatbikatın Mısır Deniz Kuvvetleri ile birlikte icra edilen ikili fiili bir tatbikat olduğunu ifade ederek, "Tatbikatın amacı, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak, Mısır ile askeri alandaki iş birliğini geliştirmektir. Tatbikatın hedefi, su üstü, denizaltı savunma ve hava savunma harpleri taktiklerini denemek, bu konulardaki karşılıklı eğitim ve iş birliğini geliştirmektir. Tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateyn, 2 hücumbot, 1 denizaltı, 1 İDA, 1 SAT timi, 2 İHA, 1 deniz karakol uçağı, 4 SH-70 helikopteri, 2 F-16, Mısır Deniz Kuvvetleri'nden ise 1 fırkateyn, 1 hücumbot, 1 SAT timi ile birlikte RHIB bot iştirak edecektir" dedi.

Albay Kaçar, 22-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen liman safhasında, SAT eğitimleri, siber savunma, yapay zeka, insansız hava/deniz araçlarının deniz harekatında kullanımına yönelik oturumlar ve koordinasyon toplantılarının icra edildiğini belirterek, "24-25 Eylül tarihleri arasında icra edilen seyir safhasında asimetrik tehdit eğitimi, seyir gemicilik eğitimleri, su üstü, hava savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri ile SAT eğitimleri icra edilmiş ve 25 Eylül 2025 tarihinde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri icra edildi. 26 Eylül tarihinde tatbikat sonu değerlendirmesi faaliyetleri icra edilecektir. Tatbikat süresince temel deniz harekat nevilerine yönelik, SAT eğitimleri, asimetrik tehdit eğitimleri, su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi ve seyir gemicilik eğitimleri icra edilmiştir. Ayrıca Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri icra edilecektir" diye konuştu.

Tatbikatı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Mohamed Hassan El-Sherbeny takip etti.