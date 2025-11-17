Haberler

Türk tanker gemisine Ukrayna'da dron saldırısı

Türk tanker gemisine Ukrayna'da dron saldırısı Haber Videosunu İzle
Türk tanker gemisine Ukrayna'da dron saldırısı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri, dron ile vuruldu. 4 bin ton sıvılaştırılmış LPG yüklü gemide saldırıdan sonra yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, mürettebat tahliye edildi.

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda dron saldırısına uğradı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

LPG YÜKLÜ TÜRK GEMİSİNE UKRAYNA'DA DRON SALDIRISI

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti. Gemide 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) bulunduğu öğrenildi.

Türk tanker gemisine Ukrayna'da dron saldırısı

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.