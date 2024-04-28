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Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler

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Türkiye'nin son zamanlardaki savunma sanayi atağı komşuyu harekete geçirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk İHA ve SİHA'larını caydırmak için uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması gerektiği ve bu program için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu. Yunan Bakan Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek "Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor." dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek, uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması için 2 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı.

TÜRK SİHALARI'NA KARŞI 2 MİLYAR EUROLUK HAMLE

Türkiye'nin savunma sanayideki atılımları ve yerlileşme hamleleri komşu Yunanistan'ı dikkatini çekmeye devam ediyor. Selanik'teki Beyond 2024 sergisinde konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türk SİHA'larını caydırmak için uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bakan Dendias, maliyetli program için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu.

Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdilerYunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

"TÜRKİYE'YE MANTIKLI BİR YANIT VERMEMİZ GEREKİYOR"

Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek, "Mesela komşumuz Türkiye'nin gemi inşa programına bakın. Drone programına bakın. Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor. Kimin birinci olacağını görmek için bir yarışmaya girmemiz gerektiğini söylemiyorum. Kendimizi savunmak istiyoruz, aynı zamanda caydırıcılık kabiliyetine de sahip olmak istiyoruz." dedi.

"YUNAN ORDUSUNDA EN BÜYÜK REFORM"

Yunan bakan, açıklamasının devamında ise "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük reform." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İhlas Haber Ajansı Nikos Dendias Yunanistan Türkiye SİHA Savunma Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

Murat Celik:

kardeşim düşmandan komşu olmaz

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Marko Apostolidis:

tatlı söze yılan yalan der deliğinden çıkmazmış.... atasözü (yeni bulundu)

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Akıl:

Daha dur sen ??

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Derman ol:

hele bi,dur daha neler yapacağız size biz

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Ferhat KILIÇ:

Yunan ile asla savaşmayacağız, ilerde savaşırsak ortadoğuda savaşırız.

15
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Özkan Bulut:

İki milyar Euro ne ya biz Suriyeli kardeşlerine harcadık elli milyar dolar

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Ayhan erdem:

para ticaret her şeyın onune geçer az bekleyın

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Ali Teke:

Bunlardan ne dost olur , ne de komşu Bizi başka milletlerle karıştırma komşu 5 saatte bayrağı dikeriz kalbimizin ortasına

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Blackened:

Bunların derdi "kendilerini savunmak" değil ege de bir maceraya girecekler, onun hazırlığı. Kısa süreli bir vur kaç, bizim ezecegimiz esnada abd marifetiyle alel acele bir ateş kes ve masada "galip" sıfatıyla 12 mile çıkacaklar akıllarınca. Ege sahilleri bir an önce Tayfunlarla donatılmalı!

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şahabettin Ayyıldız:

Sonuç itibariyle uluslararası antlaşmalara rağmen ege deki adalar yunanistan tarafından silahlandırılıyor

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