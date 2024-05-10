Üye Girişi
Haberler

Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'a yaptığı ziyarette şehadet parmağını göstererek poz verdi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Konsolosluğun resmi X hesabından paylaşılan fotoğraf daha sonra silindi.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu olarak görev yapan Cemil Çağdaş Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'a yaptığı ziyarette şehadet parmağını göstererek poz verdi.

BAŞPİSKOPOSUN YANINDA ŞEHADET PARMAĞINI KALDIRDI

Konsolosluğun X hesabından yapılan paylaşımda "Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Germay'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Fotoğrafta, Yıldırım'ın şehadet parmağını göstererek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI SİLDİLER

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanan fotoğraf daha sonra konsolosluğun hesabından silindi.

İşte bazı paylaşımlar:

Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi

Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi

Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Sosyal Medya Türkiye Fransa Lyon Diplomasi Dünya Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Doğruluk mu cesaret mi soruları! DC soruları! Farklı, ilginç, değişik doğruluk mu cesaretlik mi sorularına örnekler Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA 2024? Öğrenmek için TIKLAYINIZ Filistin BM üyesi mi, BM'ye üye oldu mu? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? Ayşegül Ovalıoğlu hangi partiden, nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Muhsin Şentürk neden çekildi? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi! TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı
500

Yorumlar (1)

Baba Yabgu:

Hava civaya tribünlere oynamaya gerek varmı ne oldu sildin yapıyorsan havaya kaldırıp yapacaksın gizliden gizliden değil

26
7
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title