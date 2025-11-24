Haberler

Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Güncelleme:
ABD ve Venezuela arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi, Venezuela'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı. THY, yaşanan gelişmelerin ardından 4 gün süreyle Venezuela uçuşlarını askıya aldı.

  • Türk Hava Yolları, İstanbul–Caracas uçuşlarını 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında geçici olarak askıya aldı.
  • ABD Federal Havacılık İdaresi, Venezuela hava sahasında artmış askeri faaliyet ve güvenlik riski nedeniyle NOTAM yayımladı.
  • LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi diğer uluslararası havayolları da Venezuela uçuşlarını askıya aldı.

ABD ve Venezuela arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'ye sert sözlerle yüklenmiş ve "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" demişti. Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" ifade etmişti.

NOTAM YAYIMLANDI

Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken, Washington'dan Caracas'a yönelik yeni bir adım daha atıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul–Caracas hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket, seyahat acentelerine gönderdiği yazılı bilgilendirmede söz konusu tarihlerde operasyonel aksama yaşanacağını, bu nedenle yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY'nin açıklamasına göre Caracas hattında iptal edilen seferler şöyle:

- TK183 – 24 Kasım 2025

- TK195 – 25 Kasım 2025

- TK223/224 – 26 Kasım 2025

- TK195 – 27 Kasım 2025

- TK223/224 – 28 Kasım 2025

Havayolu, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının planlandığı gibi devam edeceğini özellikle vurguladı. Caracas uçuşları iptal edilen yolcular ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirilecek.

FAA'NIN GÜVENLİK UYARISI BELİRLEYİCİ OLDU

Kararın temelinde, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela hava sahasına ilişkin yaptığı "artmış askeri faaliyet" ve "güvenlik riski" uyarısı bulunuyor. Bu nedenle uluslararası havayolları, bölgeye yönelik uçuş operasyonlarını gözden geçirmeye başladı.

DİĞER HAVAYOLLARI DA ASKIYA ALDI

THY'nin kararına paralel olarak LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok uluslararası taşıyıcı da Venezuela'ya yönelik uçuşlarını benzer şekilde durdurma kararı aldı.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (1)

Mehmet Aydın:

Pardon maduroya dostum diyordu birileri Yeni dost Tramp ve netenyahu Yemez

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
