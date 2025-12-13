Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında ticari gemilere yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı gemiye saldırı gerçekleştirildi.

Gemideki yangın söndürülürken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Balistik füzeyle vurulan geminin Ukrayna ile Romanya arasında taşımacılık faaliyeti yürüttüğü öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 'ivedilikle sona erdirilmesi' gerektiğini bildirdi.

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VURGUSU

Karadeniz'de son dönemde sık sık ticari gemilerin vurulmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada değindi. Erdoğan, "Konuyla ilgili biliyorsunuz ABD Başkanı Donald Trump devrede. Trump'ın devrede olmasının yanında bizler de Amerika'yı teşvik ediyoruz. Dışişleri Bakanımız Hakan Bey'in Amerika'daki ilgililerle sürekli irtibatı devam ediyor. Bizler de zaman zaman liderlerle telefon diplomasisi yürütüyoruz. Putin ile yaptığımız bu görüşme sonrası, ABD Başkanı Trump'la da inşallah barış planını da değerlendirme fırsatı buluruz. Barış uzakta değil, onu görüyoruz. Tek yapmamız gereken istikametimizi barışın bulunduğu yöne çevirmektir. Karadeniz'in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Böyle bir durum Rusya ve Ukrayna'ya sadece zarar verir, hiçbir fayda sağlamaz. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu mutlaka sağlanmalıdır." dedi.