Tunus Açıklarında Mülteci Teknesi Battı: 8 Kayıp

AFRİKALI mültecileri taşıyan bir teknenin Tunus açıklarında batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus açıklarında bir teknenin batması sonucu 8 Afrikalı mültecinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Teknenin Avrupa'ya doğru seyir halinde olduğu sırada battığı ve teknedeki diğer 29 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi. Tunus Ulusal Muhafızları yetkilisi Houssem Eddine Jebabli, olası kayıp kişileri bulmak için arama çalışması başlatıldığını açıkladı.