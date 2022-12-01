Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kadın olarak girdiği evde 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı

İngiltere, 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girip onu hamile bırakan trans kadın olayıyla çalkalanıyor. Olayın yaşandığı sırada kendisini trans kadın olarak tanıtan Danielle Rose-Gemini suçlamaları reddederken, daha sonra kendisine bir kimlik tanıyamadı. Asıl kendisinin mağdur olduğunu savunan Gemini, mahkeme tarafından dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girip hamile bırakan trans kadın ülkenin gündemine oturdu. Polis kayıtlarına ismi Danielle Rose-Gemini olarak geçen trans kadının istismarına uğrayan kız çocuğunun ailesi Ekim 2020'de durumdan şüphelendi. Gemini'nin sık sık kurbanın evinde kalan bir aile dostu olduğu belirtildi. Kız çocuğu cinsel istismara uğradığını ilk başta reddetse de yaşadıklarını Haziran 2022'de polise anlattı.

CİNSEL İSTİSMAR VE TECAVÜZLE SUÇLANDI

BBC'nin aktardığına göre, Hinckley'deki Willowbank Road'da oturan sanık polisteki ifadesinin ardından dört kez bir çocukla cinsel ilişkiye girmekle ve tecavüz etmekle suçlandı.

DOKUÇ BUÇUK YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme jürisi, Gemini'nin cinsel ilişki konusunda suçlu olduğuna karar verdi. Gemini, tecavüz konusunda suçsuz bulundu. Leicester Kraliyet Mahkemesi, trans kadını dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

KENDİSİNİ TRANS KADIN OLARAK TANIMLADI

Suçların işlendiği sırada kendisini 25 yaşında trans kadın olarak tanımlayan Gemini, asıl kurbanın kendisinin olduğunu söyledi. Gemini, tutuklandıktan sonra da kendisini herhangi bir cinsel kimlikle tanımlayamadı.

"KURBANIN SAVUNMASIZLIĞINI KULLANDI"

Soruşturma memuru Det Con Sarah Le Boutillier, "Görüşmelerimiz boyunca Gemini herhangi bir yanlışlık olduğunu kabul etmeyi reddetti ve aslında kurban olduklarını iddia etti. Gemini'nin, kurbanın savunmasızlığını kendi çıkarları için kullandı ve yalnızca kurbanı değil, aynı zamanda Gemini'nin gerçek bir arkadaş olduğuna inanan ailesini de istismar etti" dedi.

"KARMAŞIK BİR SORUŞTURMAYDI"

Le Boutillier, "Bu karmaşık ve uzun bir soruşturmaydı; ilk ihbar polise iki yılı aşkın bir süre önce yapılmıştı. Kurbanın ailesi, onun ilk açıklamalarını kabul etmeyi reddetti ve endişelerinde ısrar ettiler. Kurbanın sonunda başından geçenler hakkında konuşma cesaretini bulması ve onun bir kurban olduğunu ve Gemini'nin davranışlarının bir arkadaşın davranışları olmadığını anlaması bizi memnun etti."