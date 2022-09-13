Tüm Türkiye heyecanla onu bekliyor! Kara Ölüm'ün bir özelliği çok ürkütücü

Türkiye, detayları basına sızan ve artık 'Kara Ölüm' olarak adlandırılan yeni SİHA modelini dört gözle beklemeye başladı. Kara Ölüm'ün en önemli özelliği inceliği olarak görülüyor. Yeni SİHA, savunma sistemlerine yakalanmadan düşmanı uykusunda etkisiz hale getiriyor.

Türkiye, savunma sanayi konusunda çığır açan adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı son Siha'nın detaylarının basına sızması büyük yankı uyandırdı. 'Hayalet' ya da 'Kara Ölüm' adlarıyla anılan yeni Siha'nin en önemli özelliği inceliği olarak görülüyor. Yeni Siha, savunma sistemlerine yakalanmadan düşmanı uykusunda etkisiz hale getiriyor.

TB2'NİN ÜST VERSİYONU

Savunma haberleriyle bilinen Kiev merkezli Defence Express'in bildirdiğine göre, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi, radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi.

GÖRSELLERİ YAYINLANDI

Defence Express, 'Bayraktar TB4' adı verilen bu SİHA için bir de görsel yayınladı. TB4 tasarımına ait olduğu belirtilen aracın Bayraktar TB2'den daha basık ve ince olduğu görülüyor.

UKRAYNA'DA ÜRETİLECEK

Ukraynalı yayın kuruluşuna göre Baykar şirketi, bu ülkede hayata geçecek fabrikada söz konusu SİHA'yı üretecek.