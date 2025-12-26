Haberler

Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Kendini peygamber ilan eden Ganalı Ebu Nuh'un 25 Aralık'ta dünyanın sular altında kalacağı kehaneti boş çıktı. Sahte peygamber, iddiasının geçekleşmemesinden sonra yeniden kendini gösterdi. Gana'nın en büyük rap etkinliklerinden biri olan Rapperholic 2025 konserinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Nuh, duaları sayesinde tufandan bir yıllığına kurtulduğumuzu söyledi.

Kendini peygamber ilan eden Ebu Nuh, daha önce 25 Aralık'ta dünyayı suların altına gömeceğini iddia etmişti ancak bu kehaneti boş çıkmıştı. Sahte Peygamber, Bu kez Gana'nın en büyük rap etkinliklerinden Rapperholic 2025 sahnesinde ortaya çıktı. Nuh, takipçilerine "Tufan'dan bir yıllığına kurtulduk" mesajını verdi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

25 ARALIK'TA TUFAN İDDİASI

Ebu Nuh, önceki açıklamalarında Tanrı'dan vahiy aldığını, 25 Aralık'ta başlayacak küresel tufanın insanlığı yok edeceğini ve hayatta kalmak isteyenlerin "Nuh'un Gemisi" benzeri ahşap yapılar inşa edilen bölgelere gelmesi gerektiğini öne sürmüştü. Bu iddialar, videoların yayılmasıyla yüzlerce kişiyi etkiledi ve bazıları Gana'ya akın etti.

"DUALARIM KABUL OLDU" DEDİ

Ancak beklenen gün geldiğinde tufan gerçekleşmedi. Nuh, açıklamasını değiştirerek takipçilerine "dualarının kabul edildiğini, tufanın ertelendiğini ve Tanrı'nın insanlığa daha fazla süre verdiğini" söyledi.

RAP KONSERİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Tüm bu karışıklığın ortasında, Noel günü gerçekleşen Rapperholic 2025 konserinde sahneye çıkan Ebu Nuh izleyicileri yine şaşırtmayı başardı. Ünlü rapçi Sarkodie ile sahneyi paylaşan Nuh, binlerce izleyici önünde kendini gösterdi ve tufanın gerçekleşmemesini dua ve ilahi takdire bağladığını, insanların birlikte dua etmesinin olayın seyrini değiştirdiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ

Bu beklenmedik sahne performansı sosyal medyada tartışmaları artırdı. Bir kesim Nuh'ın sahneye çıkışını eğlenceli ve sıra dışı bir "show" olarak yorumlarken, diğerleri kehanetin gerçekleşmemesini ve sahne performansını güvenilirlik eksikliği olarak eleştirdi. Bazı kullanıcılar, iddiaların ciddi olmadığını ve bu tür kehanetlerin sosyal medya üzerinden hızla yayıldığını savundu.

