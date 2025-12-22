Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
LİBYA TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunun, bütçe mesaisini bitirmesinin ardından Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile "11. Yargı Paketi"ni görüşmek üzere toplandı.
TÜRK ASKERİ 2 YIL DAHA LİBYA'DA
Genel Kurul'da Libya tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Türk askerinin Libya'daki görev süresi 2 yıl uzatıldı.