Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Güncelleme:
TSK'nın Libya'daki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

  • Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresi 2 yıl uzatıldı.
  • TBMM Genel Kurulu, Libya tezkeresini oy birliğiyle kabul etti.

Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

LİBYA TEZKERESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunun, bütçe mesaisini bitirmesinin ardından Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile "11. Yargı Paketi"ni görüşmek üzere toplandı.

TÜRK ASKERİ 2 YIL DAHA LİBYA'DA

Genel Kurul'da Libya tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Türk askerinin Libya'daki görev süresi 2 yıl uzatıldı.

