Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay

TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Rakka şehir merkezinde bulunan YPG/PKK terör örgütüne bağlı sözde asayiş güçlerinin merkezini vurdu.

Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/ Ypg'yi geriletmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Suriye Milli Ordusu'nun da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesinde kontrolü sağlaması ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü, Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açmaya başladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TÜRK SİHA'LARI SÖZDE ASAYİŞ MERKEZİNİ VURDU

Türkiye, ABD ordusunun YPG'ye destek amaçlı geldiği ve devriye attığı Rakka kentine SİHA'lar ile operasyon düzenledi. Türk SİHA'ları, eli kanlı terör örgütü YPG/ Pkk'nın kontrolü altında bulunan sözde asayiş merkezini vurdu.

TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Görüntü: Şampiyonlar Ligi'nden
img

HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi
img

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBursa null:

ellerine sağlık yaşasın Türk ordusu

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Senin ne işin var orda geri dön

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme125
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ali Arslan:

ellerine sağlık bir yere huzur gidecekse oraya illaki türkün eline değecek yoksa olmaz

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Sıkıştırmışken vurun bitirin artık şu terörü

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper gül:

Demlenen CHP liler yasta... özgür kemal Tanju eko hepsinin canı sıkkın. Ortaklarını Türk ordusu vuruyor.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhsin Şirin:

fuzelerimiz yeterlı degil hatta yok gibi uçak desen oda yetersiz hem neden uçaklarla vurmamişlar orayı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yasin:

Vurun aslanlarım, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Siz vurdukça ses itrailden, İran'dan, dem'den geliyor. İçimizdeki gizli siyonit uşaklarından geliyor. Rabbim reisimizi de başımızdan eksik etmesin. AMİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024) Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 38. bölüm fragman izleme linki var mı? Fred neden yok, cezalı mı (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Sahipsizler 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Oğuz Aydın neden yok (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Fenerbahçe Athletic Bilbao CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sahipsizler CANLI izle! 11 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Annem Ankara 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.