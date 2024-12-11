TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/ Ypg'yi geriletmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Suriye Milli Ordusu'nun da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesinde kontrolü sağlaması ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü, Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açmaya başladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TÜRK SİHA'LARI SÖZDE ASAYİŞ MERKEZİNİ VURDU

Türkiye, ABD ordusunun YPG'ye destek amaçlı geldiği ve devriye attığı Rakka kentine SİHA'lar ile operasyon düzenledi. Türk SİHA'ları, eli kanlı terör örgütü YPG/ Pkk'nın kontrolü altında bulunan sözde asayiş merkezini vurdu.