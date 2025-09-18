İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

Reuters'in Times gazetesine dayandırdığı habere göre, İngiltere hükümeti bu hafta sonu Filistin devletini resmen tanıyacak. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretinin sona ermesinin ardından duyurulması bekleniyor.

BAŞBAKAN STARMER SİNYALİ VERMİŞTİ

Başbakan Keir Starmer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani krizi hafifletmek için somut adımlar atmaması ve Hamas'la süren savaşa yönelik ateşkese yanaşmaması halinde harekete geçileceğini belirtmişti.

İNGİLTERE "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" İLKESİNİ DESTEKLİYOR

İsrail, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın da benzer bir adım atmasının Hamas'a ödül anlamına geleceğini savunuyor. Ancak İngiltere, uzun süredir "iki devletli çözüm" ilkesini destekliyor. Daha önce doğru zamanın beklenmesi gerektiğini vurgulayan Londra, bu kez somut bir takvimle harekete geçmeye hazırlanıyor.

İşçi Partisi içinde İsrail'e karşı daha sert bir tutum alınması yönünde baskılar da artmış durumda. Starmer, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyabileceklerini dile getirmişti.

TRUMP: BÖYLE BİR KARARDAN RAHATSIZ OLMAM

İngiltere Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken, Temmuz ayında Londra'ya ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump, İngiltere'nin böyle bir karar almasının kendisini rahatsız etmeyeceğini söylemişti. Ancak ABD yönetimi, o tarihten bu yana Avrupalı müttefiklerinin bu yönde adım atmasına açıkça karşı çıkıyor.